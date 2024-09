Ligue des champions : le Celtic écrase le Slovan Bratislava

Celtic 5-1 Slovan Bratislava

Buts : Scales (17e), Furuhashi (47e), Engels (56e), Maeda (70e) et Idah (86e) pour les Écossais // Wimmer (60e) pour les Slovaques

Celtic Park rugit déjà !

Vainqueur seulement lors de son dernier match de poule de Ligue des champions l’an dernier, le Celtic s’est cette fois-ci imposé dès le premier. Face à une équipe du Slovan Bratislava qui n’avait plus disputé de phase finale de Ligue des champions depuis la saison 1992-1993, les locaux l’ont largement emporté, sans trembler (5-1). En tête dès la fin du premier quart d’heure sur une réalisation de Liam Scales, les hommes de Brendan Rodgers ont rejoint les vestiaires avec un petit but d’écart, pas de quoi se mettre définitivement à l’abri.

Les supporters du Celtic en feu pour le You’ll Never Walk Alone 🔊#CelticSlovan | #UCL pic.twitter.com/4GZIU3HZL8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 18, 2024

Alors dès le retour sur la pelouse, les Écossais ont passé le seconde. En à peine plus de 10 minutes, ils ont pris trois buts d’avance, grâce à Kyogo Furuhashi, puis Arne Engels sur penalty. Le match s’est alors emballé, alors que Bratislava a réduit le score presque dans la foulée grâce à Kevin Wimmer. Un but pas vraiment du goût de la colonie japonaise du Celtic, puisque Reo Hatate et Daizen Maeda ont combiné pour planter un quatrième pion et tuer dans l’œuf tout espoir de retour des Slovaques. En fin de match, Adam Idah s’est offert un but, 10 minutes après son entrée en jeu.

L’Europe est verte de peur.

