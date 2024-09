Pronostic Celtic Glasgow Slovan Bratislava : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Celtic Glasgow prend le dessus sur le Slovan Bratislava

Le retour des Rangers en Premiership avait permis de relancer l’intérêt du championnat écossais puisque le Celtic se baladait chaque saison. Sous la houlette de Steven Gerrard, les Rangers avaient réussi à mettre fin à l’hégémonie de leurs rivaux en 2021. Depuis ce titre, le Celtic s’est parfaitement repris et a retrouvé sa domination. L’an passé, les hommes de Brendan Rodgers ont signé le doublé puisqu’ils ont également remporté la Coupe. Sur cette lancée, les partenaires de Kasper Schmeichel ont remporté tous leurs matchs dans ce nouvel exercice, soit 5 journées de championnat et un tour de Coupe. Dans son antre du Celtic Park, la bande à Rodgers a étrillé son grand rival dans le traditionnel Old Firm dans le cadre de la 4e journée de championnat (3-0). Pour réussir à aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions, Rodgers compte sur ses Japonais Maeda, Furuhashi et Hatate mais aussi sur le capitaine McGregor.

