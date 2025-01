Le Celtic pourrait encore être puni après des chants anti-monarchie

Les Celtes, les meilleurs amis des Français.

Ce mercredi soir, lors de la rencontre entre Aston Villa et le Celtic (4-2) les tribunes en ont profité pour tacler la Couronne. Face à l’équipe préférée du prince William, les supporters écossais ont enchaîné chants, banderoles et provocations anti-monarchie. Le tout sous la menace d’une sanction de l’UEFA après les feux d’artifice dégoupillés lors de la défaite contre Dortmund.

Selon le Telegraph, l’instance européenne devrait interdire le prochain déplacement des Bhoys en Coupe d’Europe (au Real Madrid ou au Bayern Munich) pour ces actions anti-monarchie.

« Si tu détestes la famille royale, frappe dans tes mains »

Dès le coup d’envoi, les fans écossais ont lancé leurs habituels chants contre la famille royale. En présence du prince de Galles, fervent supporter d’Aston Villa, le classique « Lizzie’s in a box » (« Elizabeth II est dans un cercueil ») a résonné, suivi d’un « Si tu détestes la famille royale, frappe dans tes mains ». Ambiance hostile, réponse immédiate des Villans : hymne britannique chanté à pleins poumons et drapeaux en hommage au roi Charles III brandis dans les tribunes.

Histoire d’enfoncer le clou, les ultras du Celtic ont déployé une banderole à l’effigie de Michael Fagan, l’homme qui s’était incrusté dans la chambre de la reine en 1982. Déjà coutumiers du genre, les supporters du Celtic n’en sont pas à leur premier clash avec la royauté. Après avoir affiché des messages comme « Fuck the Crown » (« Nique la couronne ») et « Sorry for your loss, Michael Fagan » (« Désolé pour ta perte, Michael Fagan ») après la mort d’Elizabeth II en 2022, le club écossais avait écopé d’une amende de 13 000 £ pour une action similaire en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk.

