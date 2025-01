Un ex-international belge devient cycliste professionnel

Et non, il ne s’agit pas d’Eden Hazard !

Troquer les crampons de foot pour le vélo. C’est ce qu’a décidé d’effectuer Jelle Van Damme, ex-international belge (31 sélections) retraité depuis 2020. Ces dernières années, l’ancien défenseur polyvalent du Standard de Liège a développé une passion pour le cyclisme, au point de s’entraîner avec la figure belge du cyclisme Greg Van Avermaet (champion olympique de course en ligne à Rio en 2016), rapporte le Sun.

Une entrée en compétition pour cette année

Courant 2025, Jelle Van Damme a même pour objectif de participer à la Coupe du monde de cyclisme sur gravier aux États-Unis, à 41 ans. Son nouveau hobby semble même avoir éclipsé tous ses souvenirs de footballeur. « Si je pouvais recommencer ma vie, je me lancerais dans le cyclisme de course, malgré tout ce que j’ai vécu dans le football. Je pense que je réussirais étant donné mon état d’esprit et ma personnalité », a-t-il déclaré au tabloïd anglais.

Bien décidé à se lancer pleinement dans le cyclisme, Van Damme laisse pourtant derrière lui une importante carrière footballistique : 543 matchs au compteur, champion de Belgique avec Anderlecht puis le Standard de Liège, champion d’Eredivisie avec l’Ajax et des brefs passages en Premier League (Southampton et Wolverhampton) et en MLS au LA Galaxy… Un CV bien rempli, et une expérience dans le foot qu’il tentera de mettre à profit dans sa nouvelle passion.

Deux carrières pros en une seule vie, la classe.

