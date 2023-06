Les cinq plus gros scandales du foot français

Sport le plus populaire du monde, le football n'échappe pas aux affaires et autres turbulences. Alors que Daniel Riolo et Abdelkrim Branine sortent Chaos Football Club , retour sur cinq scandales qui ont ébranlé le microcosme du foot tricolore ces dernières années.

Le football français va mal. C’est le constat posé par Chaos Football Club, le dernier livre publié par Daniel Riolo et Abdelkrim Branine. « Starification, oseille, jalousie, individualisme, racket, voyoucratie et une pointe de communautarisme. Face à cette évolution, que font les institutions ? La LFP pense à faire tourner la boutique. (…) L’autre boutique, c’est la FFF. Vérolée, pourrie jusqu’à la moelle. Les affaires s’accumulent. Sexisme, gabegie financière, homophobie, machiavélisme, on trouve de tout à la FFF. C’est la Samaritaine de l’ordurerie », écrivent les deux auteurs dès la préface. L’occasion de revenir sur cinq scandales traversés par le football français au cours des dernières années.

1/ L’affaire de la « sextape »

L’affaire aura duré sept longues années, ruinant au passage les carrières internationales de deux membres importants de l’attaque de Didier Deschamps. Tout débute en juin 2015 lors d’un rassemblement des Bleus, lors duquel Mathieu Valbuena reçoit des appels anonymes pour réclamer une rançon contre la non-publication d’une vidéo intime. Après la plainte du milieu offensif marseillais, trois hommes sont placés en garde à vue. En novembre, c’est au tour de Karim Benzema d’être à son tour dans la tourmente, mis en examen pour « complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs ». Une situation qui lui vaut d’être écarté de la sélection, à quelques mois de l’Euro 2016 à la maison. S’ensuivent plusieurs années d’enquête judiciaire et de désamour entre le Nueve et l’équipe de France, et en particulier Didier Deschamps, dans la foulée d’une interview donnée à Marca dans laquelle l’attaquant affirme que le sélectionneur aurait cédé à « une partie raciste de la France » en décidant de le maintenir à l’écart. Le jugement est finalement rendu en novembre 2021 : Benzema est condamné à un an de prison avec sursis et 75 000€ d’amende, renonçant quelques mois plus tard à faire appel.

2/ L’affaire Hamraoui/Diallo

« Frappez la blonde, faites semblant de taper la noire et dites fort : “Ça t’apprendra à toucher des hommes mariés.” Instructions données aux agresseurs de Kheira Hamraoui. » Ainsi débute le chapitre 7 de Chaos Football Club, consacré à l’affaire Hamraoui/Diallo, qui a ébranlé le PSG et l’équipe de France féminine à partir de l’automne 2021. Le 4 novembre, Kheira Hamraoui est violemment agressée alors qu’elle est en voiture, accompagnée de sa coéquipière. Placée en garde à vue, Diallo est rapidement blanchie par la justice, et c’est l’ancienne Barcelonaise qui se retrouve dans la tourmente. En septembre 2022, quatre suspects sont arrêtés et mettent en cause Aminata Diallo comme étant la commanditaire de l’agression. Dans la foulée, Hamraoui affirme avoir traversé « l’une des périodes les plus difficiles de [sa] vie » après une agression qui visait à lui « ôter par une violence extrême [son] outil de travail » et « mettre fin à [sa] carrière », dans un message publié sur Twitter. Diallo est finalement libérée sous contrôle judiciaire et quitte le club en janvier 2023 pour rejoindre l’UD Levante.

3/ L’affaire Pogba

« Département de la Seine-et-Marne, ville de Montévrain, rue de Prague, le 20 mars 2022. Il est exactement 5h48 du matin quand Paul Pogba rallume son portable après plusieurs heures passées dans l’appartement d’un quartier résidentiel de cette petite commune. (…) Ce qui vient de se passer entre les murs d’un logement loué via la plateforme Airbnb deviendra après l’été le plus grand scandale du football français en lien avec le banditisme. » C’est ainsi que le livre décrit cette triste nuit, déclenchement du déchirement familial qui s’écrira quelques mois plus tard. Séparé de son bras droit, Mamadou, en janvier après s’être rendu compte que ce dernier lui avait soutiré 200 000 euros, Paul Pogba fait l’objet d’une tentative d’extorsion, deux hommes cagoulés et armés lui réclamant 13 millions d’euros au titre de services lui ayant été rendus depuis le début de sa carrière. Le 27 août, Mathias Pogba publie sur les réseaux sociaux une vidéo de menaces à l’encontre de son frère. Mis en examen et placé en détention provisoire trois semaines plus tard, l’ancien attaquant de Belfort est finalement libéré et placé sous contrôle judiciaire.

4/ L’affaire Noël Le Graët

Deux mois à peine après avoir vu l’équipe de France échouer en finale de la Coupe du monde, Noël Le Graët démissionnait de son poste de président de la FFF. La position de l’ancien président de l’En Avant Guingamp était devenue intenable. Un audit mené au sein de la Fédération par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) et commandité par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait mis en avant les « dérives de comportement » de celui qui sera resté en poste pendant onze ans. Le dirigeant de 81 ans avait été mis à l’écart dès le mois de janvier, dans la foulée de déclarations malheureuses à propos de Zinédine Zidane et du poste de sélectionneur des Bleus, où Didier Deschamps venait d’être prolongé. « Les témoins des abus au sein de la FFF s’accordent à dire que Noël Le Graët n’est que l’incarnation d’un système à la dérive », écrivent Daniel Riolo et Abdelkrim Branine.

5/ La gestion de la finale de Ligue des champions

À la fin de l’hiver 2022, l’organisation de la finale de la Ligue des champions est retirée à Saint-Pétersbourg dans la foulée de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et échoit à Saint-Denis. En trois mois seulement et dans un contexte d’élection présidentielle, la France doit donc organiser l’un des plus gros matchs de football de l’année. Un fiasco total. Le soir même, les supporters de Liverpool resteront bloqués pendant des heures sur le parvis du stade, massés et empêchés d’entrer par des forces de l’ordre dépassées. Dès le lendemain, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin rejette la responsabilité sur les fans anglais, affirmant que plusieurs dizaines de milliers d’entre eux se seraient rendus au stade munis de billets falsifiés. Une version vite remise en cause et démentie par les différentes enquêtes menées dans la foulée et les rapports indépendants, pointant du doigt la gestion catastrophique des autorités françaises et de l’UEFA autour de l’événement.

