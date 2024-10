Mathieu Valbuena voit l’OM se mêler à la course au titre

Petit Vélo roule toujours.

À 40 piges, Mathieu Valbuena joue désormais chez le promu grec Kallithéa. Et il ne lui a fallu que neuf minutes pour marquer son tout premier but, début septembre. L’international français (52 sélections, 8 buts) vadrouille dans les championnats plus exotiques depuis son départ de l’OL en 2017 (Russie, Grèce, Chypre), mais son âge d’or, c’est forcément à l’OM, où il a disputé 330 matchs et marqué 38 buts de 2006 à 2014.

« Une équipe dominante sur tous les fronts »

Dans une interview accordée à Ouest France, il est revenu sur le début de saison du club phocéen, qui n’a plus remporté de trophée depuis la Coupe de la Ligue 2012, à une époque où il faisait partie de l’équipe. « Cette année, la chance que peut avoir Marseille pour rêver d’un titre, c’est de ne pas avoir à jouer de Coupe d’Europe, estime Valbuena. À Marseille, quand on gagne, on s’enflamme assez rapidement, mais ce que l’on voit avec un nouveau coach à la baguette, c’est très encourageant. Roberto De Zerbi a ses idées, ses principes de jeu, c’est un style très agréable à voir jouer. […] Avec tout ce qu’on voit aujourd’hui, c’est une équipe dominante sur tous les fronts comme a pu l’être à un moment donné le PSG. Je pense qu’il y a la place pour jouer le titre avec Paris ou avec d’autres équipes comme Monaco et Lille. »

Ce n’est de toute façon pas le genre des Marseillais de s’enflammer.

