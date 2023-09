Aminata Diallo accablée par un rapport d’expertise psychiatrique

C’est reparti pour un tour.

Le rapport d’expertise psychiatrique d’Aminata Diallo pourrait bien faire avancer son litige avec Kheira Hamraoui, frappée à coups de barre de fer lorsque les deux joueuses étaient coéquipières au Paris Saint-Germain en novembre 2021. Ce jeudi, le JDD a dévoilé le contenu de ce document de 76 pages et ça ne jouerait pas en faveur d’Aminata Diallo, déjà accusée d’avoir commandité cette agression. Soumise à trois entretiens allant jusqu’à 9h30 avec la psychiatre Isabelle Teillet, l’ex-milieu du PSG aujourd’hui en Arabie saoudite a été décrite comme « un sujet indéniablement intelligent et doté de ressources adaptatives ».

Durant ces interrogatoires, toute sa vie est scrutée, à commencer par une violente dispute en troisième durant laquelle Aminata Diallo avait sorti un cutter qui lui a valu d’être virée du centre de formation de l’Olympique lyonnais. Durant les auditions, elle minimise souvent ce genre d’événements, comme une agression au couteau sur sa sœur aînée Mariame, qu’elle considère comme « mythomane » et « kleptomane ».

L’expert en charge du document explique que la joueuse présente des « troubles de la personnalité avec des failles narcissiques » et une « dualité intérieure ». Ainsi, elle emprunte l’identité d’un dénommé Bilel pour entretenir « une relation amoureuse virtuelle » avec une amie d’enfance. Le médecin a pu accéder aux sonorisations de l’appartement et de la voiture d’Aminata Diallo, mais ses avocats souhaitent les faire annuler et ont déposé une requête en nullité, en mars dernier.

