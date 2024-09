Mathieu Valbuena valide le choix d’Adrien Rabiot

Validé par Petit Vélo.

Dans une interview accordée à Canal+, Mathieu Valbuena a donné son point de vue sur la signature d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille malgré son passé de joueur du PSG. L’international français a connu un parcours quasi similaire en évoluant dans deux clubs ennemis : l’OM et L’OL, dont la rivalité fait naître quelques jolis scénarios au passage.

« Adrien Rabiot a énormément de personnalité »

Quand l’actuel joueur de l’Athènes Kallithea est apparu pour la première fois au Vélodrome avec la tunique lyonnaise, il avait eu droit à une exécution publique avec un mannequin à son effigie pendu en plein virage marseillais. Près d’une décennie plus tard, Valbuena n’a jamais regretté ce choix et loue le courage du milieu de terrain français : « Adrien Rabiot a énormément de personnalité, et c’est ce que j’aime. Moi, j’aime les gens qui ont de la personnalité, qui ont du courage, qui ont des vraies cojones. »

Mathieu Valbuena donne son avis sur l'arrivée d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille 🗣️ pic.twitter.com/RPQ1HQkraK — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 22, 2024

Alexy Bosetti n’est pas de cet avis.

