43 ans après leurs débuts, Captain Tsubasa et Yoichi Takahashi ont raccroché crampons et crayons

Oubliez Francesco Totti ou Gianluigi Buffon : Yoichi Takahashi est le véritable roi de la longévité du ballon rond.

Le dernier épisode du manga de football Captain Tsubasa, d’abord connu en France sous le nom d’Olive et Tom, est paru pour la dernière fois ce jeudi au Japon, 43 ans après son lancement. L’auteur de la série, Yoichi Takahashi, a annoncé lui-même sa retraite en tant que mangaka sur les réseaux sociaux. « Maintenant que j’ai fini de dessiner le dernier épisode de la série, je suis soulagé, a expliqué Takahashi. Je me sens désormais libéré, sachant que je peux enfin vivre une vie sans aucune échéance. » Il a toutefois précisé qu’il continuerait à créer librement des aventures des personnages de la série sur Internet sous la forme de story-boards.

Le dessinateur avait déjà annoncé en janvier dernier son intention d’arrêter la série au mois d’avril, évoquant la dégradation de son état de santé et l’évolution de l’industrie du manga. Captain Tsubasa a été publié pour la première fois en 1981 dans l’hebdomadaire japonais Shonen Jump. Si la série initiale s’est étirée jusqu’en 1988, de nombreuses suites ont vu le jour. La dernière en date, nommée Rising Sun The Final, avait débuté en avril 2023. Selon le site spécialisé Mangazenkan, près de 90 millions d’exemplaires du manga se sont vendus dans le monde, et la série télévisée a été diffusée dans plus de 100 pays. Certains personnages sont devenus de véritables icônes de la pop culture, tels que Tsubasa Ozora (Olivier Atton en VF), Genzō Wakabayashi (Thomas Price) ou encore Kojirō Hyūga (Mark Landers).

いつも『キャプテン翼』を応援していただき、ありがとうございます。すでに各メディアで報じていただいているとおり、明日4/4発売の『キャプテン翼マガジン』掲載回にて、『キャプテン翼』の漫画連載を終えることになりました。⁰連載最終話を描き終えた今は、すべてを描き終えてホッとしているのと、 — 高橋陽一 Yoichi TAKAHASHI (@0728takahashi) April 3, 2024

Un immense merci pour avoir inspiré tant de grands noms du football.

Ousmane Dembélé, dans l’axe et ça repart