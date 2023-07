Mercato : Marcelo Brozović va mettre la daronne à l'abri

Ça ne s’arrêtera jamais.

Dans ce mercato où n’importe quel joueur peut être annoncé du côté de l’Arabie saoudite, le club d’Al-Nassr vient de frapper un grand coup en s’offrant Marcelo Brozović, pour à peu près 18 millions d’euros. Après sept ans (et 330 rencontres) dans l’entrejeu de l’Inter Milan, conclu par la déception d’une finale de Ligue des champions perdue face à Manchester City (1-0) le 10 juin, le milieu international croate – pourtant courtisé par le FC Barcelone – rejoint Cristiano Ronaldo à Riyad.

Il s’est engagé pour trois saisons et remplacera plus ou moins Luiz Gustavo, qui vient de quitter le club du Golfe. Le club saoudien est encore loin d’avoir terminé son mercato et pourrait recruter le milieu de terrain du RC Lens Seko Fofana dès cet été.

Qui sera le prochain ?

Luiz Gustavo et Álvaro González quittent Al-Nassr