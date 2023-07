Luiz Gustavo et Álvaro González quittent Al-Nassr

Décidément, ils détestent les anciens Marseillais.

Arrivés à Al-Nassr l’été dernier, Luiz Gustavo et Álvaro González quittent déjà le club saoudien. Ce samedi, l’équipe de Cristiano Ronaldo a annoncé avoir libéré les deux anciens olympiens. Le milieu (35 ans) et le défenseur (33 ans) font les frais de l’offensive de l’Arabie saoudite sur le marché des transferts. Même si la ligue a augmenté le nombre d’étrangers autorisés par équipe de sept à huit, Al-Nassr semble vouloir libérer de la place en vue de futures arrivées en provenance d’Europe.

Thank you for the hard work, Luiz 💛 We wish you all the best 🙏 pic.twitter.com/MjRO3qJWsm

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 1, 2023