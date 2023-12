Luiz Gustavo débarque à São Paulo

Luiz Gustavo est de retour au bercail.

À peine le championnat se termine que São Paulo s’active déjà sur le marché des transferts. Le club pauliste a ainsi signé Luiz Gustavo, laissé libre par Al-Nassr depuis l’été 2023. Chez les Tricolor Paulista, l’ancien Marseillais de 36 ans retrouvera James Rodríguez et l’ex-Parisien Lucas Moura. Son contrat court jusqu’en juin 2024. « Ma carrière a toujours été pleine de défis et São Paulo m’en offrira un autre. Je suis heureux et motivé de faire partie du projet de ce club. J’ai hâte d’avoir mon premier contact avec les fans de Morumbi (le nom du quartier du SPFC, NDLR) », a déclaré le Brésilien dans un communiqué.

Bem-vindo, Luiz Gustavo! ✍️ O Tricolor acertou a contratação do meio-campista, que assinou contrato até o fim da próxima temporada. ➡️ Saiba mais > https://t.co/bFomMpwV25#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/JIwDVAQIeg — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 11, 2023

Bien que le championnat national ne recommence pas avant avril prochain, Luiz Gustavo aura l’occasion de s’illustrer dans le championnat régional paulista mais aussi en Supercoupe du Brésil contre Palmeiras, champion en titre, le 3 février prochain. Qualifié pour la Copa Libertadores, le SPFC sera également présent sur la scène continentale. De quoi rêver d’un destin à la Marcelo, vainqueur du dernier trophée avec Fluminense ? En tout cas, son expérience a certainement pesé lourd dans le choix de son recrutement : « L’arrivée de Luiz Gustavo fait partie de notre planification pour 2024. Nous avons des compétitions importantes et difficiles, comme la Libertadores. Sa signature donnera plus de poids et d’expérience à notre équipe pour des compétitions comme celle-ci », s’est enthousiasmé le directeur du football, Carlos Belmonte.

Allez, comme c’est de circonstance : FeLuiz natal !

