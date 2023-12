Endrick de nouveau sacré champion avec Palmeiras

Le Real a bien fait de verrouiller Endrick il y a un an.

Madrid peut se préparer à accueillir le nouveau prodige brésilien, qui vient de remporter son deuxième championnat brésilien et rejoindra la capitale espagnole l’été prochain. Un but de la pépite de 17 ans et un match nul contre Cruzeiro (1-1) auront suffi à Palmeiras pour conserver son titre de champion du Brésil. Avec 70 points au compteur, le club de la banlieue de São Paulo termine devant le Grêmio, club pour lequel Luis Suárez a encore claqué un doublé (avec une Panenka, oui Monsieur), cette fois au Maracanã contre Fluminense (victoire 2-3), pour sa probable dernière sortie au Brésil.

L’Atlético Mineiro et Flamengo, concurrents directs dans la course au titre, ont tous les deux perdu à l’extérieur, face à Bahia (4-1) et São Paulo (1-0). Le Botafogo de John Textor – propriétaire de l’Olympique lyonnais – s’est à nouveau incliné, contre l’Internacional (3-1) et termine sa saison par un onzième match sans succès et à une cinquième place au classement. Inquiétant, pour un club qui comptait treize points d’avance à la sortie de la phase aller.

Robinho a déjà dû lui transmettre l’adresse du Kapital, à Madrid. Les Brésiliens ont une réputation à tenir.

Endrick pète les plombs, mais échappe au carton