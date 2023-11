Endrick fait mieux que Ronaldo avec le Brésil

Il a pu aller se coucher un peu heureux.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Brésil s’est incliné en Colombie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 (2-1). Parfaitement lancés par Martinelli après un peu plus de trois minutes, les Brésiliens se sont fait renverser par un Luis Diaz en grande forme. Dans cette soirée morose, il y en a au moins un qui a pu un peu sourire côté Brésil, c’est le crack Endrick, qui a disputé ses premières minutes avec la Seleção.

En entrant en jeu à la place de Raphinha (82e), l’attaquant de Palmeiras a dépoussiéré un record datant de 1966. Il est devenu, à 17 ans et 118 jours, le plus jeune international brésilien depuis 57 ans. Il intègre ainsi le top 5 des plus jeunes internationaux brésiliens, se hissant au quatrième rang devant R9, en effectuant ses débuts avec le Brésil 68 jours plus tôt que son aîné. Devant lui, on retrouve Pelé en tête, qui avait joué son premier match à 16 ans et 257 jours en 1957, suivi d’Edu (débuts en 1966) et Coutinho (débuts en 1960). Prochain match dans la nuit de mardi à mercredi contre l’Argentine pour un potentiel premier but.

Banger en approche ?

Vinicius blessé à son tour