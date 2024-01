La drôle de célébration d’Endrick

Endrick, c’est l’amour fou.

Après avoir laissé entendre qu’il allait peut-être se marier, voilà une nouvelle preuve d’amour du nouveau joyau brésilien envers sa copine. Présent avec la sélection olympique brésilienne, à l’occasion des qualifications de la zone sud-américaine, Endrick brille de mille feux sous le maillot de la Seleção. Appelé avec les A début novembre, il vient d’inscrire deux buts en deux matchs pour permettre aux siens de battre la Bolivie et la Colombie et bien débuter sa campagne de qualification. Hier soir, il a inscrit un but plein d’opportunisme, après avoir été à l’origine de la récupération de balle, qu’il a célébré en brandissant une photo de lui et sa copine. Un geste rare dans le football, qui le classe déjà certainement parmi les plus grands canards de l’histoire.

Endrick celebrated his goal for Brazil by holding up a picture of him and his girlfriend 🫡❤️ (via @Endrick) pic.twitter.com/7F8nxs2XnN — ESPN FC (@ESPNFC) January 27, 2024

Bientôt joueur du Real Madrid, celui qui défend encore les couleurs de Palmeiras, et ce, jusqu’à ses 18 ans, n’a pas non plus oublié de glisser un petit clin d’œil à son futur coéquipier Jude Bellingham, en imitant sa célébration. D’autant plus qu’il a lui-même publié cette référence au numéro 5 madrilène sur son compte Instagram. Leur bromance promet en tout cas d’enflammer les médias espagnols dans les prochaines années, surtout que l’Anglais lui a répondu, le qualifiant de « crack ».

Entre sa copine et son futur coéquipier, Endrick a choisi de ne pas choisir !

Pronostic Colombie Brésil : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026