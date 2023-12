Pour Endrick, Benzema est « le meilleur attaquant du monde depuis longtemps »

En même temps, difficile de dire ça de Joselu.

Il doit encore attendre sept mois avant de porter officiellement le maillot du Real Madrid, mais Endrick fait déjà la tournée de la presse espagnole. Présent de l’autre côté des Pyrénées pour voir ses futurs coéquipiers, qu’il ne rejoindra qu’en juillet 2024, lorsqu’il aura 18 ans, la pépite brésilienne se prépare déjà médiatiquement. Ce dimanche, il a même fait la Une de Marca, à qui il a accordé une interview. Il y déclare notamment son admiration pour une légende du Real Madrid : Karim Benzema. Selon lui, le Ballon d’or 2022 « a toutes les qualités pour être un attaquant parfait ».

« Il sait parfaitement comprendre le jeu, c’est un joueur spectaculaire dans tous les sens du terme. Le meilleur attaquant du monde depuis longtemps », a-t-il insisté. Il a tout de même cité deux autres attaquants parmi ses références : « Harry Kane et Haaland ont les qualités parfaites pour être l’attaquant idéal. » Au Brésil, il a également pu côtoyer un autre monstre de la dernière décennie en la personne de Luis Suárez, qui évoluait à Grêmio. « Je me souviens d’un but contre le PSG après avoir battu Thiago Silva et David Luiz. J’ai beaucoup appris de lui et il a beaucoup apporté au football brésilien », a expliqué l’attaquant de Palmeiras.

Même pas un petit mot sur un potentiel futur coéquipier, dont les initiales sont KM ?

