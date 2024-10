Javier Tebas fustige « la victimisation du Real Madrid  »

Sale semaine pour la Maison Blanche.

C’est peu dire que le Real Madrid a brillé par son absence lundi soir, lors de la cérémonie du Ballon d’or. Mécontents de voir la précieuse récompense échapper à Vinícius, les Madrilènes ont décidé de boycotter la soirée et ont été la risée du foot européen, deux jours après avoir été corrigés par Barcelone (0-4). Au lendemain de l’événement, Javier Tebas le président de la ligue espagnole, a tenu à fustiger l’attitude du plus grand club du monde. « Je suis supporter du Real. Les valeurs importantes de ce club sont d’être un gentleman et de se serrer la main quand on perd. Je pense que cela fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d’esprit », a-t-il déclaré dans les colonnes du journal L’Équipe.

Selon lui, les Merengues « auraient dû se rendre à cette cérémonie et ne pas mettre en cause le système de France Football, qui est transparent, avec 100 journalistes qui votent ». Comme tous les observateurs, il a regretté la petitesse du geste des Madrilènes : « la victimisation du Real n’a pas lieu d’être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d’élégance, nous le vivons en Espagne aussi. »

Florentino Pérez s’en fout de l’avis de Tebas puisqu’il va créer sa propre ligue.

Le palmarès du Ballon d'or, selon Saint Florentino