Le contrat de mariage étonnant d'Endrick

Buteur et marié.

Endrick a signé son premier but en Ligue des champions cette semaine, devenant au passage le plus jeune buteur dans la compétition sous le maillot du Real Madrid, mais il a peut-être vécu un moment encore plus fort en se mariant le week-end dernier à Gabriely Miranda, une célèbre mannequin brésilienne de 21 ans.

Une union qui fait parler en Espagne, après les révélations de quelques détails du contrat de mariage par le podcast brésilien El Partido de Cope. Les deux amoureux ont donc décidé qu’aucun changement de comportement l’un envers l’autre ne serait accepté, ainsi que des mots comme « euh », « hum », « d’accord », « ok… » ou « beauté » dans les messages écrits. Ils doivent obligatoirement se dire « je t’aime ».

Quoi d’autre ? Endrick n’a pas le droit d’avoir une petite amie virtuelle dans un jeu vidéo, par exemple. « Le contrat a été signé devant un notaire et il empêche également toute infidélité et les oblige à penser à des plans amusants à faire pendant la semaine et qui impliquent les deux pour éviter la monotonie », précise le média espagnol.

Vive l’amour.

