Validé par les anciens.

Face à Stuttgart ce mardi (3-1), le jeune Endrick a fait preuve de personnalité en toute fin de match. Sur un trois contre un à jouer à 2-1 pour le Real Madrid en toute fin de match, le jeune Brésilien entré quelques minutes plus tôt a fait preuve de beaucoup de cran pour oublier Kylian Mbappé et Vinícius Junior et décocher, aux 25 mètres, une lourde frappe qu’Alexander Nübel n’est pas parvenu à sortir sur sa gauche.

Le superbe but d'Endrick pour sceller la victoire du Real Madrid face à Stuttgart 🤩 Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions 👀#RMASTU | #UCL pic.twitter.com/hydhQriShp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2024

« Il a des couilles »

Une prise de décision risquée mais payante, saluée par Carlo Ancelotti et Kylian Mbappé après la rencontre. « Il a des couilles. Parce que c’était un contre et qu’il a eu le courage de tirer, a déclaré le technicien italien en conférence de presse. La meilleure solution était de profiter du trois contre un, mais il était convaincu. Il l’a très bien fait. C’était la solution la plus compliquée, mais elle a très bien fonctionné pour lui. »

Et Kylian Mbappé, lui aussi buteur pour son premier match de Ligue des champions avec le Real Madrid, d’ajouter au micro de la chaîne espagnole Movistar : « Il marque le but. C’est le plus important. C’est un garçon de 18 ans, c’est difficile de venir en Europe et de jouer pour le Real Madrid. Il a eu une minute et il marque son but. C’est important. »

Tout ça après s’être marié ce week-end.

Kylian Mbappé rejoint Alfredo Di Stéfano et Zlatan Ibrahimović