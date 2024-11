L’Athletic Club remporte le derby basque aux dépens de la Real Sociedad

Athletic Club 1-0 Real Sociedad

But : Oihan Sancet (26e) pour les Lehoiak.

Rois des Basques.

Le 176e derby entre l’Athletic Club et la Real Sociedad revient donc à Bilbao, vainqueur à San Mamés de son rival de Saint-Sébastien ce dimanche (1-0). Malgré la domination des visiteurs en matière de possession, ce sont les locaux qui se sont montrés les plus dangereux. Ce qui s’est traduit peu avant la demi-heure de jeu, avec le but de la tête d’Oihan Sancet, qui a bien fait parler son mètre 88 pour prendre le dessus sur Javi López et conclure de près le centre piqué de Nico Williams (1-0, 26e).

Malgré une grosse domination territoriale en seconde mi-temps, la Real Sociedad ne s’est pas montrée assez dangereuse pour inverser la tendance et égaliser face à son ennemi de toujours. Résultat des courses, Bilbao grimpe à la cinquième place et enchaîne un septième match sans défaite toutes compétitions confondues. En revanche, la Real Sociedad reste dixième, désormais à cinq longueurs de son adversaire du soir.

Bilbawow.

