L’Athletic fait valser la Real Sociedad

Athletic Club 2-0 Real Sociedad

Buts : Iñaki Williams (33e, 70e) pour l’Athletic

L’Euskal Derbi pour les Lions de San Mamés.

Plus fort que les frères Derrick, les frères Williams ont permis à l’Athletic de remporter le derby basque face à la Real Sociedad (2-0). Dans une première mi-temps loin d’être emballante, ce sont eux qui se sont chargés de dynamiter les débats. Nico pousse tout d’abord Remiro à la parade de près (25e), avant que Iñaki ne le fasse briller sur une frappe aux abords de la surface (32e). Sur le corner qui suit, l’aîné des deux ailiers peut s’y reprendre à deux fois pour envoyer le cuir au fond des filets de manière peu académique (1-0, 33e). Suffisant pour prendre le meilleur sur une Real qui ne semble pas vouloir profiter du faux pas de son poursuivant de Villareal quelques instants plus tôt.

Un peu plus motivés à la reprise, les visiteurs se heurtent à une défense rugueuse et quelque peu vernie par l’arbitrage : Oyarzabal aurait pu obtenir un pénalty sur une prise en sandwich de Yuri Berchiche et Iñigo Martinez (50e), puis Merino voit sa frappe cadrée déviée par la main de Mikel Vesga (62e). Ces velléités offensives retrouvées laissent des espaces suffisants pour Iñaki Williams, qui ne se fait pas prier pour allumer la lucarne adverse en contre (2-0, 70e). Sorloth puis Barrenetxea ratent l’immanquable en fin de rencontre, et l’Athletic peut provisoirement recoller à deux points du Bétis et de sa sixième place synonyme de Conférence League. La Real manque elle l’occasion de prendre le large dans la course à la Ligue des Champions, quatrième avec quatre points d’avance sur Villareal.

Athletic Bilbao (4-2-3-1) : Simón – Capa (Vivian, 62e), Alvarez, Martínez, Berchiche – Vesga, Garciá – Iñaki Williams, Sancet (Muniain, 78e), Nico Williams (Berenguer, 78e) – Guruzeta (Raul Garcia, 62e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

Real Sociedad (4-1-3-2) : Remiro – Gorosabel (Elustondo, 46e), Zubeldia, Le Normand, Muñoz – Zubimendi – Mendez (Barrentetxea, 46e), Silva (Navarro, 82e), Merino – Oyarzabal (Ali-Cho, 61e), Kubo (Sorloth, 61e). Entraîneur : Imanol Agualcil.

