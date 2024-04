Iker Muniain quittera l’Athletic Club à la fin de la saison

La barbe rousse la plus célèbre d’Espagne va lever les voiles.

Après quinze saisons dans l’élite, pour 557 rencontres disputées et 75 buts inscrits, Iker Muniain a annoncé son départ de l’Athletic Club en fin de saison. Le club basque a publié une vidéo sur les réseaux sociaux ce mercredi où le capitaine des Leones annonce la nouvelle avec plein d’émotions. « Tu as été la meilleure chose dans ma vie, mais maintenant, mon amour, le moment est venu de nous séparer, a expliqué le joueur de 31 ans. Je suis arrivé à Bilbao à l’âge de 12 ans, en tant qu’enfant, et aujourd’hui, presque deux décennies plus tard, j’annonce mon départ à la fin de la saison, après quinze ans en équipe première. »

Véritable légende vivante du club, Muniain a toutefois perdu sa place dans le onze d’Ernesto Valverde, n’ayant été titularisé qu’à sept reprises cette saison. Il était prévu que son contrat prenne fin en juin prochain. Après avoir perdu quatre finales de Coupe du Roi avec le club basque, entre 2012 et 2021, le milieu offensif est finalement parvenu à décrocher le Graal cette saison, Bilbao l’ayant emporté en finale face à Majorque aux tirs au but. « Je pars heureux, avec le rêve d’avoir soulevé la 25e Coupe tant désirée et d’avoir sorti la Gabarra (le bateau symbole du club, utilisé pour les célébrations de titres majeurs) 40 ans plus tard, a déclaré le trentenaire. La communion entre les supporters et l’équipe montre que nous sommes vraiment uniques au monde. »

❤ "Has sido lo mejor de mi vida, pero ahora, mi amor, ha llegado el momento de separarnos" © El capitán comunica su adiós tras 15 temporadas en el primer equipo.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/YwiV6kP4S3 — Athletic Club (@AthleticClub) April 24, 2024

Il peut désormais quitter le club avec le sentiment du devoir accompli.