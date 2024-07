Certains auraient été accusés d’avoir le seum pour moins que ça.

Très déçu par l’élimination de son Autriche face à la Turquie en huitièmes de finale de l’Euro, Ralf Rangnick a pointé du doigt un tournoi soporifique. « J’ai vu d’autres matchs où il était difficile de rester éveillé. Et ce n’était pas le cas dans nos matchs, s’est-il félicité devant la presse. Ce soir, on a beaucoup d’opportunités de marquer et on marque un seul but. Après, c’est difficile s’il y a Gordon Banks dans les buts. »

Pris à défaut sur deux corners, les Autrichiens ne sont ensuite pas parvenus à renverser la vapeur, malgré une nette domination en fin de partie. « Après le 2-1, nous avons encore eu tellement de belles opportunités, se désolait encore leur sélectionneur. Et dans la dernière seconde du match, la façon dont le gardien a sorti le ballon était incroyable. En fait, je n’arrive pas à croire que nous sommes censés rentrer à la maison demain. Cela semble immérité. Il n’y a rien à reprocher à l’équipe, nous avons bien fait. Nous n’avons pas eu la chance nécessaire. »

Pas sûr que le technicien soit devant sa TV pour les quarts de finale.

