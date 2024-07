Pour Guy Stéphan, la finale perdue contre le Portugal en 2016 « n'est pas un mauvais souvenir »

L’important, ce n’est pas la chute.

Présent en conférence de presse ce mercredi midi en amont du quart de finale contre le Portugal vendredi à 21h, Guy Stéphan a été interrogé sur la trace laissée par la finale perdue lors de l’Euro 2016. « Ça va peut-être vous surprendre : rétrospectivement, ce n’est pas un mauvais souvenir pour moi, a-t-il expliqué. Je pense que s’il n’y avait pas eu ce match, on n’aurait pas gagné la Coupe du monde 2018. Je pense qu’on l’a gagné en partie parce qu’on avait retenu ce qu’on n’avait pas fait de bien entre la demie et la finale, donc ce n’est pas un mauvais souvenir. »

Pour cette fois-ci repartir avec la victoire, l’équipe de France devra s’appuyer sur sa solidité défensive (1 but encaissé de puis le début du tournoi, sur penalty), mais surtout montrer d’autres choses en attaque selon l’adjoint de Didier Deschamps : « C’est vrai qu’au niveau collectif, on peut mieux faire, au niveau de l’efficacité, on doit mieux faire. On doit beaucoup plus être en possibilité de marquer. […] Mais surtout, qu’on retrouve cette efficacité qui nous fait défaut. »

C’est vrai qu’après avoir cadré 10% de ses tirs face à la Belgique, la marge de progression existe.

