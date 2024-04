L'Athletic Club célèbre sa Coupe du Roi avec sa traditionnelle parade en bateau

L’aquatique Bilbao.

Vainqueur du RCD Majorque samedi en finale de la Coupe du Roi (1-1, 4-2 aux tirs au but) pour s’offrir son premier trophée majeur depuis 40 ans, l’Athletic Club de Bilbao fait la fête depuis une semaine. Ce jeudi, Ernesto Valverde et ses joueurs ont paradé sur le Nervion, fleuve qui traverse la ville, à bord de la « Gabarra », bateau symbolique du club qui avait été utilisé pour célébrer les sacres de 1983 (championnat, Coupe d’Espagne) et 1984 (Coupe d’Espagne), et a été remis à l’eau spécialement pour l’occasion.

Une flotte colossale a suivi la Gabarra sur ce trajet et tout le long de la rive, les supporters basques s’étaient massés pour honorer leurs héros. Une fête à la hauteur de l’évènement, qui donne de superbes images.

Nos bus à impériale ont tout de suite beaucoup moins de gueule.

