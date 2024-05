Iñaki Williams jouait depuis deux ans... avec un bout de verre dans le pied

Il a beau être matinal, il n’a pas mal.

Lors de la conférence de presse d’avant match contre le Rayo Vallecano, Ernesto Valverde a révélé qu’Iñaki Williams risquait de manquer la rencontre à cause d’un bout de verre planté dans son pied gauche, retiré lors d’une intervention chirurgicale mardi dernier. Une absence loin d’être anodine, puisque l’attaquant espagnol avait battu le record de matchs consécutifs en Liga lors de la saison 2022-2023. 251 rencontres de suite, soit 6 ans et demi de présence assidue. L’employé de l’année.

« Iñaki Williams a battu un record de matchs consécutifs et a gagné une Coupe d’Espagne tout en ayant un bout de verre de deux centimètres dans la plante du pied. C’est hallucinant, mais c’est comme ça », avoue Ernesto Valverde. L’ancien entraîneur du Barça révèle que cette blessure est arrivée lors de vacances il y a deux ans, et que le joueur avait enlevé le morceau de son pied par lui-même mais que la cicatrice lui faisait mal. Ce qui lui faisait mal était sûrement un résidu, ce qui rend son record et ses performances d’autant plus impressionnantes.

Prends ça Cédric Doumbè.