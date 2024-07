L'OM annonce sa première recrue de l'été

Tabernacle bébé.

Après avoir trouvé un accord de principe vendredi dernier, c’est enfin officiel : Ismaël Koné portera les couleurs de l’Olympique de Marseille. Formé au CF Montréal, l’international canadien quitte Watford après une saison et demi de Championship, soit 58 rencontres disputées et 1 but inscrit. Le Canadien, qui a passé la visite médicale avec succès, s’est engagé pour les cinq prochaines saisons à l’OM. Actuellement avec sa sélection pour disputer la Copa América, avec laquelle il est qualifié en quart de finale pour leur première participation au tournoi, le milieu de terrain rejoindra Marseille à l’issue de la compétition. L’OM, désormais entraîné par Roberto De Zerbi, va débourser 12 millions d’euros pour sa première recrue du mercato estival.

Après Ismaila Sarr, Watford est décidément un bon pourvoyeur.

Les haters de Jacques-Henri Eyraud condamnés à de la prison avec sursis