Quand Diogo Costa ne voulait pas jouer dans les buts

Les Portugais ne lui en voudront pas.

Le gardien du Portugal Diogo Costa, qui a réussi l’exploit d’arrêter l’intégralité des tirs au but slovènes en huitièmes de finale de l’Euro, n’était pas vraiment destiné à être gardien. Petit, le natif de Rothrist, en Suisse, ne voulait pas jouer dans les buts, rapporte le journal L’Équipe ce mercredi. « Il parlait mal portugais et ce n’était pas facile pour lui de s’intégrer. Il ne voulait pas jouer dans le but », rapporte le président de son club formateur, dans la banlieue de Porto.

Diogo Costa a également été décisif à la 115e minute de jeu, remportant son face-à-face devant Benjamin Šeško. Toujours dans L’Équipe, son entraîneur des gardiens à Porto Diamantino Figueiredo argue que le portier de 24 ans est un gardien « très fort mentalement », avec des « nerfs d’acier ». La clause libératoire du joueur du FC Porto est de 100 millions d’euros.

Meilleur aux tirs au but de Diego et Douglas Costa.

