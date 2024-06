Leipzig blinde Benjamin Šeško

Les défenses de Bundesliga n’ont pas fini de trembler.

Auteur d’une énorme deuxième partie de saison du côté de Leipzig, Benjamin Šeško avait une bonne tête de joueur sur le départ, vendu au plus offrant cet été. Mais le club membre de l’empire de la boisson énergisante a pris tout le monde de court, en annonçant officiellement la prolongation de son attaquant jusqu’en 2029. À 21 ans, l’international slovène a inscrit 18 buts et donné 2 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues. Il a même déjà remporté un trophée, lors de son premier match officiel avec le club de la Saxe, lors de la Supercoupe d’Allemagne, en août dernier.

