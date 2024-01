L’Athletic Club prend sa revanche face à la Real Sociedad

Athletic Club 2-1 Real Sociedad

Buts de : Berenguer (30e, 41e) pour les Leones // Oyarzabal (87e) pour les Txuri-urdin

Le derby basque est rouge et blanc !

Quatre mois après la fessée 3-0 infligée par la Real Sociedad, l’Athletic Club s’offre un derby basque presque à sens unique et s’impose 2-1 à San Mames. Une victoire qui permet aux hommes d’Ernesto Valverde de se classer troisième de Liga, devant le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid.

Privés d’Alex Remiro en raison d’une suspension, les hommes d’Imanol Alguacil ont eu du mal avec leurs sorties de balle, peu aidés par Unai Marrero, son remplaçant dans les cages. Le jeune portier de 22 ans s’illustre notamment par une mauvaise sortie devant Mikel Vesga et son coup de casque (20e), avant de commettre l’irréparable : Yuri Berchiche déboule sur le côté gauche, tire fort au premier poteau, mais Marrero repousse en tremblant et laisse filer le ballon dans son dos pour Alex Berenguer, qui n’a qu’à couper (1-0, 30e). Dix minutes seulement après s’être vu refuser un but pour hors-jeu. L’ailier zuri-gorriak va même signer un doublé après une énième percée de Nico Williams dans la profondeur et une frappe croisée au second poteau (2-0, 41e).

Au retour des vestiaires, même musique pour les Leones, qui voit Vivian prendre sa chance très tôt (47e) avant de contrôler totalement l’entre-jeu, bien aidé par Iñigo Ruiz de Galarreta. Aritz Elustondo (57e) puis Jon Magunazelaia (70e) ont bien cru permettre aux Txuri-urdin de revenir, mais sans succès. Les hommes d’Imanol Alguacil, en manque de réussite et de tranchant depuis la reprise, ne vont même cadrer qu’une seule frappe en 90 minutes : le but pour l’honneur inscrit par le capitaine Mikel Oyarzabal en toute fin de match, après un bon centre d’Aihen Muñoz et une reprise de la poitrine (2-1, 87e).

Il est loin le temps où la Real Sociedad pouvait inquiéter le PSG.

Athletic Club (4-2-3-1) : Simón – Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche – Ruiz de Galarreta (Herrera, 70e), Vesga – Berenguer (Munian, 85e), Sancet (Gómez, 70e), Williams (Ares, 85e) – Guruzeta (Villalibre, 74e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

Real Soceidad (4-1-4-1) : Marrero – Odriozola (Elustondo, 18e), Zubeldia, Le Normand, Tierney (Muñoz, 80e) – Zubimendi – Zakharyan (Dadie, 63e), Méndez (Olasagasti, 80e), Merino, Barrenetxea (Magunazelaia, 63e) – Oyarzabal. Entraîneur : Imanol Alguacil.

La Real Sociedad s'adjuge le derby basque