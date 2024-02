Malgré un Oyarzabal de retour et buteur, la Real Sociedad laisse la finale à Mallorca

La Real ne tourne plus rond.

Dos à dos après un match nul et vierge lors de la demi-finale aller, disputée début février, la Real Sociedad et Mallorca se retrouvaient ce soir à Anoeta, pour une manche retour déterminante. Le but ? Se qualifier pour l’une des rares finales de coupe à laquelle ne participeront pas le Real Madrid et le FC Barcelone. Sèchement battue à domicile en championnat le week-end dernier, les Basques ne se sont pas rassurés, à une semaine du match retour face au PSG, face à une équipe qui lutte pour son maintien en Liga et qu’elle a d’ailleurs difficilement battu en championnat il y a 10 jours, en se faisant éliminer aux tirs au but (1-1, 5-4 TAB).

Largement dominateurs, les hommes de Imanol Alguacil ont d’abord raté un pénalty par Brais Mendez dans le temps additionnel de la première période, avant de voir Dominik Greif briller sur sa ligne ou être supplanté par l’héroïque Samu Costa. Les visiteurs ont même ouvert le score sur l’une de leur rares occasions par Giovanni Gonzalez, avant que le héros de tout un peuple ne refoule les pelouses pour la première fois depuis le 3 février. Buteur moins de 10 minutes après son entrée en jeu, Mikel Oyarzabal a ainsi bien cru être le sauveur de la soirée. Il ne le fut que partiellement, le capitaine précipitant la chute des siens en loupant le premier pénalty de la séance. Ce sera le dernier raté et les Basques prennent la porte. Après un succès en 2003, et deux finales perdues auparavant, Mallorca briguera un deuxième titre dans la compétition. Ce sera face à une autre équipe basque, Bilbao, ou l’Atlético de Madrid.

La Real Sociedad n’a plus que la Ligue des champions pour rêver.

Real Sociedad 1-1 (4-5 TAB) Mallorca

Buts : Oyarzabal (71e) pour les Txuri-urdiñ // Gonzalez (50e) pour les Bermellones

Tirs au but réussis : Turrientes, Olasagasti, Zubimendi et Becker pour la Real Sociedad // Muriqi, Morlanes, Mascarell, Radonjic et Darder pour Mallorca.

Tir au but raté : Oyarzabal pour la Real Sociedad.