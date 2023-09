La Real Sociedad s’adjuge le derby basque

Real Sociedad 3-0 Athletic Bilbao

Buts : Le Normand (30e), Kubo (48e) et Oyarzabal (66e) pour les Txuri-urdins.

Allez, allez les Bleu et Blanc de l’Aviron de la Real Sociedad.

Invaincu depuis le 12 août dernier, l’Athletic Club a déposé les armes dans le premier derby basque de la saison à Anoeta face à une Real Sociedad efficace (3-0).

Mieux entrée dans le match et plus tranchante dans les duels, la Real Sociedad a logiquement ouvert le score. Sur un coup franc de Brais Méndez, Yuri Berchiche repousse le dégagement de son coéquipier dans les pieds de Robin Le Normand qui ajuste parfaitement sa volée pour venir inscrire son premier but de la saison (1-0, 30e). Dans la foulée, les visiteurs sont passés proche de l’égalisation, mais il a manqué quelques centimètres à Iñaki Williams pour pouvoir récupérer le centre de son frère, Nico (35e).

Au retour des vestiaires, les hommes d’Ernesto Valverde croient encore à l’égalisation, mais la frappe d’Iñaki Williams fuit le cadre pour quelques millimètres (47e). C’est le moment choisi par la Real Sociedad pour reprendre les choses en main. Brais Méndez, encore lui, vient servir sur un plateau Take Kubo qui termine le boulot du gauche (2-0, 48e). Entré en jeu, Mikel Oyarzabal viendra inscrire le troisième but du soir, après une service trois étoiles de Martín Zubimendi (3-0, 66e).

En plus d’avoir perdu le derby et leur invincibilité, les Leones ont également vu leur adversaire du soir les dépasser au classement. Sacré gueule de bois au programme.

Real Sociedad (4-4-2) : Remiro – Tierney (Muñoz, 25e), Le Normand (Pacheco, 62e), Zubeldia, Traoré – Barrenetxea (Oyarzabal, 62e), Merino (Turrientes, 81e), Zubimendi, Méndez – Sadiq (André Silva, 62e), Kubo. Entraîneur : Imanol Alguacil.

Athletic Bilbao (4-2-3-1) : Simón – de Marcos, Vivian (Paredes, 75e), Alvarez, Berchiche – Garcia, Herrera (Prados, 72e) – I.Williams, Muniain (García de Albéniz, 71e), N.Williams (Berenguer, 64e) – Guruzeta. Entraîneur : Ernesto Valverde.

