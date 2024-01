Takefusa Kubo veut se sentir protégé par les arbitres

Le Neymar japonais.

À la sortie de son match disputé ce mardi contre Alavés (1-1), pour le compte de la 19e journée de Liga, Take Kubo, joueur de la Real Sociedad et futur adversaire du PSG en Ligue des champions, s’est plaint des coups qu’il reçoit au cours des rencontres. « Il y a des joueurs qui me font du mal et je crois que les arbitres doivent me protéger un peu plus », explique le Nippon au micro de DAZN.

⚠️ Kubo, en sang, demande plus de protection ! 🙅‍♂️ "Jouer comme ça, c'est difficile" 😡 "Si les arbitres et même les rivaux ne me protègent pas… je sais que ce n'est pas leur intention, mais il y a des gens qui me font du mal"pic.twitter.com/OT8CcTxTYP — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) January 2, 2024

Il développe qu’il est nécessaire de prendre soin des joueurs qui « tentent de faire le spectacle » pour les passionnés de football qui, eux, aiment regarder ce type de joueurs. Très classe, le Japonais a tenu à préciser qu’il a conscience que les fautes « qu’il subit » n’ont pas forcément l’intention de faire mal et de blesser, bien qu’il ait terminé le match avec quelques entailles sur les jambes.

Il espère que ce sera moins violent durant la Coupe d’Asie.

