À dix, la Real Sociedad rejoint Alavés sur le fil

Real Sociedad 1-1 Deportivo Alavés

Buts : Zubimendi (90+6e) pour la Real // Rioja (74e, sp) pour les Babazorros.

Expulsion : Remiro (36e) pour la Real.

La différence entre la Real et le Real, c’est qu’il y en a un qui gagne contre Alavés à 10 contre 11.

Après trois 0-0 consécutifs, la Real Sociedad a enchaîné un nouveau nul à la maison ce mardi, face à Alavés. À part les débordements de Hamari Traoré, la Real n’est pas particulièrement dangereuse dans ce premier acte. Le match s’anime à la 36e minute, alors que le gardien d’Alavés envoie un long ballon en profondeur. Son compère, Alex Remiro, sort loin de ses buts mais anticipe très mal le rebond du ballon, qui s’apprête à le lober et à offrir à Abde Rebbach l’occasion de sanctionner dans le but vide. Une seule solution : le sacrifice. Le portier touche le ballon de la main hors de sa surface et laisse ses coéquipiers à 10 pour une heure.

Au retour des vestiaires, la Real n’est pas loin de débloquer la situation après un corner mal dégagé, mais, sur sa ligne, Rafa Marín empêche son coéquipier Andoni Gorosabel de marquer contre son camp (56e). La Real a beau tenir la baraque, elle craque finalement sur un penalty provoqué par Mikel Merino, qui mord complètement à la feinte de reprise d’Ander Guevara, le touchant dans la surface. Luis Rioja s’en charge et trompe Unai Marrero d’un contre-pied du gauche (0-1, 74e). Un but que l’on pensait fatal mais Martin Zubimendi en a décidé autrement. Tandis qu’Umar Sadiq rate son contrôle à l’entrée de la surface, Merino suit bien et donne à Zubimendi, qui parvient à glisser le ballon au ras du poteau pour égaliser au bout du bout (1-1, 90+6e).

Ça faisait 405 minutes sans marquer un but pour la Real.

Real Sociedad (4-4-2) : Remiro – Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (Munoz, 90+4e) – Kubo (Zakharyan, 90+4e), Zubimendi, Merino, Méndez (Sadiq, 86e) – André Silva (Marrero, 39e), Oyarzabal (Barrenetxea, 87e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

Deportivo Alavés (4-3-3) : Sivera – Gorosabel, Tenaglia, Marín, López – Guevara, Blanco (Vicente, 57e), Guridi (Benavidez, 70e) – Rebbach (Kike, 57e), Omorodion (Simeone, 70e), Rioja (Alkain, 90+6e). Entraîneur : Luis García.

