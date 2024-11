Le juré namibien du Ballon d’or répond aux attaques de Florentino Pérez

Le dragon de Namibie.

Florentino Pérez a tenté un coup de gueule sur le Ballon d’or. Résultat ? Un retour de flamme signé Sheefeni Nicodemus, journaliste namibien, qui a préféré sortir les crampons plutôt que les gants selon Le Figaro.

Lors de l’assemblée générale des socios dimanche dernier, le président madrilène s’est lâché : « Dans certains pays que nous ne connaissons même pas, il y a des journalistes que personne ne connaît et qui sont venus voter cette année. Sans le vote des journalistes de ces pays comme l’Ouganda, la Namibie, l’Albanie et la Finlande, Vinícius aurait remporté ce Ballon d’or. » En gros : si Vinícius n’a pas de trophée, c’est la faute des ploucs. Et ça, ça ne passe pas.

« Florentino Pérez est frustré »

Invité à répondre sur la Cadena Ser, Nicodemus n’a pas hésité à renvoyer Pérez au vestiaire : « Je suspecte que ce sont les paroles de quelqu’un de frustré. » Et il enchaîne : « J’ai l’impression que les gens de mon pays et des autres pays mentionnés n’ont pas un vote significatif parce que nous sommes des personnes inférieures. J’aimerais juste savoir, si j’étais originaire d’une des principales nations du football et que je n’étais pas d’accord avec son opinion, quel serait son argument ? »

🚨 🇳🇦 El periodista de Namibia que votó en el #BalóndeOro responde a Florentino Pérez en #ElLarguero 😠💢 "Son palabras de alguien FRUSTRADO" 😡🗯️ "Siente que la gente de mi país y de los demás países mencionados no tienen un voto significativo porque somos personas inferiores" pic.twitter.com/MjkR0DYIoG — El Larguero (@ellarguero) November 25, 2024

Pour rappel, la Namibie, la Finlande et le Salvador sont les seuls pays à ne pas avoir mis Vinícius Jr. dans le top 10. Une tragédie pour Florentino qui ne connaît toujours pas sa géographie.

