Endrick, le Galactique surprise

Le public du Santiago-Bernabéu attendait Kylian Mbappé de pied ferme. Les aficionados avaient mis le prix fort : là où le tarif d’entrée était de 55 euros la saison passée pour la même affiche, il a fallu sortir au minimum 95 euros dimanche pour voir le nouveau numéro 9 merengue et ses coéquipiers se frotter au promu Valladolid (3-0). Le Français a tenté, butant deux fois sur le portier (9e, 79e), mais le public retiendra surtout les frissons transmis par Arda Güler ou les débuts fracassants d’Endrick. Le crack brésilien est entré à la 86e minute et a trouvé le temps de marquer, déjà, son premier but. On le savait précoce, mais il est carrément pressé.

Endrick’n’roll

Le jeune gaucher, qui a soufflé ses 18 bougies le 21 juillet, a eu le temps de s’imaginer cette inoubliable soirée. Signé par la Casa Blanca dès décembre 2022, le diamant de Palmeiras est resté 18 mois supplémentaires au Brésil pour continuer de grandir. Carlo Ancelotti n’a pas voulu lui brûler les ailes non plus à son arrivée à Madrid. Resté sur le banc contre l’Atalanta et Majorque, Endrick a d’abord observé et pris des notes. Avant de sauter dans le grand bain dimanche, en remplacement de Mbappé. L’international auriverde a su faire bonne impression, bien qu’il n’ait touché que trois ballons : il a tenté et réussi une passe, a tenté et réussi un tir, a disputé et gagné un duel, et a obtenu une faute. Ses appuis et sa frappe soudaine au ras du montant ont même fait exploser le Bernabéu au bout du temps additionnel (90e+6).

« Je suis très heureux, c’est un rêve qui se réalise, souriait le plus jeune buteur étranger de l’histoire du Real en Liga, à 18 ans et 35 jours, devant Raphaël Varane. J’avais déjà joué ici au Bernabéu avec la sélection brésilienne, j’avais pu marquer un but… mais ce n’était pas avec le Real Madrid. » C’était en mars avec le Brésil, d’une reprise de volée du gauche contre les futurs champions d’Europe espagnols, trois jours après avoir déjà crucifié les Anglais à Wembley. Comme un grand.

Empata Brasil el partido #SelecciónRTVE Endrick marca su primer gol en el Santiago Bernabéu nada más saltar al terreno de juego DIRECTO: https://t.co/5nU3wsd108 pic.twitter.com/79LF6acNVN — Teledeporte (@teledeporte) March 26, 2024

Step by step

Présenté en grande pompe au Bernabéu il y a un mois, Endrick a marqué des points dès la première opportunité qu’Ancelotti lui a offerte. « J’attends mon moment, j’ai grande confiance en l’entraîneur », répétait-il dimanche. Il devrait gagner un peu plus de temps de jeu cette semaine avec l’enchaînement du déplacement à Las Palmas jeudi et de la réception du Betis dimanche. « Il a montré ses qualités très rapidement grâce à son contrôle et à la puissance de son tir. C’est un avant-centre très dangereux dans les petits espaces », louait son coach, tout en rappelant que le Brésilien a un « énorme potentiel », et donc un long chemin à parcourir.

« Pour Arda (Güler) comme pour Endrick, on doit leur donner des minutes petit à petit pour qu’ils s’adaptent à l’équipe et qu’ils puissent progresser constamment », ajoutait Ancelotti. Endrick est encore loin de pouvoir prétendre bousculer le trio Rodrygo-Mbappé-Vinícius et, sauf blessure de ses concurrents, le numéro 16 s’exprimera à temps partiel cette saison. Mais il est prêt à croquer dans chaque occasion pour faire grimper la pression.

Succès aisé pour le Real Madrid