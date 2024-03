La pépite Endrick permet au Brésil de battre l’Angleterre à Wembley

Angleterre 0-1 Brésil

But : Endrick (80e)

Un pur délice.

Pour le premier match de son nouveau sélectionneur, Dorival Junior, le Brésil a battu l’Angleterre à Wembley ce samedi soir grâce à sa jeune pépite de 17 ans Endrick, au terme d’une rencontre amicale très agréable (0-1). Le premier frisson de la partie vient d’un coup franc de Phil Foden qui rase le poteau gauche de Bento, portier titulaire en l’absence d’Alisson et d’Ederson (3e). Le réveil brésilien est signé Rodrygo, qui perfore la défense anglaise et tente sa chance sans accrocher le cadre (8e). Avant que Vinícius Junior, idéalement lancé en profondeur, ne place un tir au sol qui trompe Jordan Pickford. Heureusement, Kyle Walker réalise un retour salvateur pour garder sa cage inviolée (12e). Dans ce premier acte très animé, Wembley est également proche de prendre une immense clim : trouvé au point de penalty, Lucas Paquetá voit sa frappe enroulée s’écraser sur le poteau gauche de Pickford (33e).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿-🇧🇷 Endrick ouvre le score pour le Brésil face à l'Angleterre !! La pépite brésilienne ouvre son compteur avec la Seleçao à 17 ans Suivez la rencontre sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT #ENGBRA pic.twitter.com/27w3ixdwF8 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 23, 2024

En seconde période, l’intensité ne retombe pas : Declan Rice sert Antony Gordon, esseulé au second poteau, qui pense mettre les siens devant… mais sa reprise de volée est repoussée par Bento, vigilant (49e). C’est ensuite au tour de l’étincelant Paquetá, auteur d’une prestation de haute volée, de lâcher un enroulé du gauche aux 25 mètres qui passe juste à côté de la lucarne du portier des Three Lions. Malgré la pluie de changements, la qualité des forces en présence ne retombe pas, et le Brésil enflamme la rencontre : lancé en profondeur à l’extrême limite du hors-jeu, Vinícius fonce vers le but avant de perdre son duel face à Pickford. Mais le jeune Endrick a bien suivi, et marque dans le but vide son premier pion avec la Seleção à 17 ans (0-1, 80e). Ce dernier rate l’occasion de mettre un doublé en toute fin de rencontre lors d’une contre-attaque fulgurante, mais l’essentiel est ailleurs (90e+5). Fin d’une série de dix matchs sans défaite pour les Anglais, et un baptême du feu réussi avec le Brésil pour Dorival Junior.

Les belles histoires.

