Pronostic Chili Brésil : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde

Le Brésil en quête de rachat au Chili

Le Chili fut l’une des meilleures nations sud-américaines pendant plusieurs années avec l’âge d’or des Vidal, Bravo ou Sánchez. Depuis maintenant plusieurs années, la Roja est sur la pente descendante à l’image de sa dernière Copa América. En effet, sur son parcours, le Chili a signé deux nuls face au Pérou et contre le Canada pour un revers face à l’Argentine, et s’est fait directement éliminer en poules. Et depuis le début de cette campagne éliminatoire, la Roja ne s’est imposée qu’une seule fois face au Pérou (2-0). En septembre, le Chili a perdu ses deux matchs : à domicile face à la Bolivie (1-2) et en Argentine (3-0). Actuellement, la sélection chilienne est en avant-dernière position du classement avec 5 points en 8 journées. Les Chiliens accusent 4 unités de retard sur le Paraguay, dernier qualifié. Pour tenter de relever la tête, Ricardo Gareca a convoqué les Maripán, Pulgar, et Vargas. En revanche, Sánchez, Vidal, Isla, Suazo ou Brereton Díaz ne sont pas présents pour cette coupure internationale.

En face, le Brésil est à la recherche de son lustre d’antan. La Seleção a longtemps misé sur Neymar pour redorer le blason de sa sélection. Malheureusement, le talentueux attaquant auriverde a souvent été blessé et n’a pas pu aider ses coéquipiers. Ces derniers, malgré un effectif de qualité, souffrent depuis plusieurs saisons et ont vu l’Argentine, grand rival, s’imposer comme la meilleure nation sud-américaine. Lors de la dernière Copa América, le Brésil a été sorti dès les quarts de finale, battu par l’Uruguay. De plus, lors de ces éliminatoires, les Brésiliens sont loin d’être performants avec une modeste 5e place. Après avoir dominé l’Équateur à domicile lors du dernier rassemblement (1-0), la Seleção a de nouveau chuté, au Paraguay (1-0). Toujours privé de Neymar, le sélectionneur Dorival Junior doit également faire sans les Madrilènes Eder Militão et Vinícius. Face à un Chili qui manque de piquant, le Brésil devrait décrocher un succès important, possiblement au bout d’un nouveau match assez fermé.

