Arturo Vidal : « Il n’y a pas meilleur que moi à mon poste »

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

Avec cinq points en huit matchs, le Chili a démarré sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 du mauvais pied. La trêve du mois d’octobre se présente déjà comme un tournant, puisque la Roja défiera le Brésil et la Colombie, deux concurrents directs. « J’espère que ça se passera bien, mais ça me paraît compliqué que l’on puisse prendre un point lors de ces deux matchs », a estimé Arturo Vidal en conférence de presse.

Le milieu de Colo-Colo, très critique à l’égard du sélectionneur national Ricardo Gareca, a de nouveau fait acte de candidature alors qu’il n’a plus porté le maillot national depuis septembre 2023. « Il n’y a personne qui soit meilleur que moi à mon poste ou qui ait l’expérience pour affronter le Brésil, assure le joueur de 37 ans, qui a justement joué dans le championnat local avec Flamengo et l’Athletico Paranaense. El Huaso (Mauricio Isla), Charles (Aránguiz) et Marcelo (Díaz) devraient également être là. L’équipe nationale a besoin de nous. Tu ne peux pas affronter le Brésil avec n’importe quel joueur et sans expérience. Tu risques de passer à côté d’une autre Coupe du monde. J’aimerais que les journalistes haussent le ton : pourquoi ne pas dire ce qui se passe ? Les choses vont mal, tout le monde le sait. »

Colo-colère.

Le Lyonnais Abner dans la liste du Brésil pour la première fois