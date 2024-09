Le Lyonnais Abner dans la liste du Brésil pour la première fois

Le Brésil est tombé bien bas.

Sans savoir si Dorival Júnior a vu les matchs de ses protégés, il a en tous cas choisi les 23 joueurs qui représenteront le Brésil lors de la prochaine trève internationale. Le Chili et le Pérou sont au programme les 11 et 16 octobre prochains, et la Seleção sera emmenée par trois joueurs de Ligue 1.

Avec le Monégasque Vanderson, le Parisien Marquinhos, le néo-Lyonnais Abner a été convoqué pour la première fois. Il pourra jouer avec l’attaquant Luis Henrique, acheté par Botafogo l’hiver dernier, club satellite de l’OL. Le Citizen Savinho, Vinicius Júnior, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Endrick ou Raphinha sont eux aussi sélectionnés.

Mis à la porte par l’Uruguay en quarts de finale de la dernière Copa América, les Brésiliens sont actuellement cinquièmes de la poule unique de qualification à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Sud. Les six premiers sont directement qualifiés. Le septième passera par des barrages.

Sur dix, autant dire que, même avec cette équipe, le Brésil sera qualifié.

Ce que doit mettre le Brésil dans son panier pour gagner le Mondial 2026