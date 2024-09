Adieux, scandale et trahisons : une trêve sous haute tension

Les trahisons du week-end

C’est ce qu’on appelle se faire humilier. Pire que la main de Thierry Henry en 2009 ? Pas sûr. Toujours est-il que les supporters de l’Irlande ont dû cauchemarder après le mauvais tour joué par leurs pires ennemis. Les Three Lions, qui se sont imposés 2-0 samedi à l’Aviva Stadium, l’ont emporté sans trop de difficultés grâce à deux pions inscrits par des… Irlandais. Le roc Declan Rice, d’abord, puis le fêtard Jack Grealish sont venus crucifier ceux qu’ils représentaient pourtant en sélections jeunes. Et comme si ce n’était pas assez, les coéquipiers de Harry Kane sont actuellement managés par Lee Carsley, ancien milieu de terrain émérite du Trèfle pendant les années 2000.

<iframe loading="lazy" title="Ligue des Nations - Pleine de maîtrise, l'Angleterre s'assure un succès tranquille contre l'Irlande" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/PmOQ4QwNrfE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Les au revoir du week-end

Deux indices prouvent qu’on est une légende de son pays. Quand on nous accorde une cérémonie d’avant-match et quand Lionel Messi nous dédie un message vidéo diffusé sur les écrans géants. À une nuit d’intervalle, Ángel Di María et Luis Suárez ont eux le droit à ce rituel. Le premier, retraité depuis juillet avec l’Albiceleste, peut se targuer d’avoir conclu son chapitre international sur un cinquième et dernier titre avec son pays. Avec à la clé un beau cadeau de départ pour El Fideo, puisque ses ex-coéquipiers ont disposé facilement du voisin chilien en qualifs pour le Mondial (3-0). Pour le second, malgré la timide performance des siens contre le Paraguay (0-0), on retiendra que c’est une sacrée page du football uruguayen (et du football tout court) qui se tourne.

🐐Messi’s goodbye to a tearful Di Maria. 🗣️: “We’ve said everything we needed to say.” 🗣️: “We shared so much, and who would have thought it would end this way? We’ll miss you a lot. See you soon”. pic.twitter.com/NFlaXyA2N8 — Messi Tribute (@MessiTribute) September 6, 2024

Lionel Messi shared a heartfelt message to Luis Suárez after his final Uruguay match, bringing Suárez to tears in front of his family and fans at Centenario Stadium ✉️🥹 pic.twitter.com/QLzg3gFP3k — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 7, 2024

Le bombazo du week-end

Si les yeux des amateurs étaient – pour les fans uniquement – braqués sur le 900e but de Cristiano Ronaldo, la sucrerie de la trêve avait bien lieu à Copenhague. Pour rappeler qu’il existe encore dans ce métier, Yussuf Poulsen a claqué un splendide retourné acrobatique contre la Serbie (2-0). Une acrobatie en hommage à la bicyclette de Xherdan Shaqiri contre la Pologne ?

🔥 Quel but incroyable de Yussuf Poulsen ! Magnifique retourné acrobatique pour valider la victoire du Danemark 2-0 contre la Serbie ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/suQ5zMUdTT — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 8, 2024

Les balades du week-end

Pour se faire pardonner de son Euro raté, l’Allemagne n’a pas fait dans la dentelle contre la Hongrie (5-0), en Ligue des nations. Une manita, histoire aussi de montrer que son quatuor d’attaque, Havertz, Wirtz, Musiala et Füllkrug (lui aussi) – tous buteurs contre la Hongrie –, peut devenir terrifiant quand il s’y met. Une joie de courte durée car la Mannschaft a buté sur les Pays-Bas trois jours après (2-2). Côté raclée, le Japon n’a rien à envier à la performance de la bande de Nagelsmann. Chez eux, les Nippons ont montré à la Chine comment le football se pratique (7-0). Pour l’Australie, l’autre ogre du continent, les temps sont plus difficiles. Avec une défaite et un nul en deux rencontres, ils vont devoir ferrailler sévère pour obtenir leur ticket pour le Mondial.

L’entourloupe du week-end

Le football africain nous a gratifiés d’un nouveau scandale. Défait par le Sénégal (0-1) en match qualificatif pour la CAN 2025, le Burundi crie au vol. Et c’est le moins qu’on puisse dire. En cause, un penalty lunaire accordé sous les yeux de l’arbitre égyptien (et transformé par Ismaïla Sarr). Une « faute » qui, en plus, a eu lieu en dehors de la surface de réparation. C’en est trop pour la fédé burundaise, qui s’est empressée de porter plainte auprès de la Confédération africaine de football (CAF), à travers un communiqué publié sur X. Le divertissement se trouve juste en dessous.

COMMUNIQUE, MATCH BURUNDI vs SENEGAL La Fédération de Football du Burundi vient de porter plainte contre Mr Mohamed Maarouf Eid Mansour, arbitre égyptien du match n°56, Burundi vs Sénégal, Total Energies AFCON, Morrocco 2025-Qualifiers. pic.twitter.com/6b70EufWAF — F.F.B (@BurundiFF) September 10, 2024

Et sinon…

– Alors qu’il ne fait plus rêver personne, le Brésil sera en finale de la prochaine Coupe du monde. C’est en tout cas ce que promet son sélectionneur. Pour rassurer ses détracteurs, la Seleção a paumé contre le Paraguay ce mardi soir (1-0).

– Après les gueux (les supporters), c’est au tour des footballeurs de s’insurger du nombre de matchs en plus par saison. Coucou Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Dayot Upamecano et Didier Deschamps.

– Difficile de faire pire session internationale que celle du Liechtenstein : une défaite à Saint-Marin (1-0) qui permet à la république de signer sa première victoire depuis 20 ans, et un nul fou à Gibraltar (2-2) pour prolonger sa série de 41 matchs sans victoire, pire série en cours.

– Le Canada bat les USA pour la première fois depuis 67 ans. « Tiguidou » comme ils disent par chez eux.

– Jude Bellingham et Chancel Mbemba s’ennuient pendant la trêve et décident de créer leur chaîne YouTube.

– Mohamed Salah et Harry Kane atteignent chacun les 100 sélections. Ce qui fait donc 200 sélections en tout, pour aucun trophée remporté. Costaud.

– La sélection palestinienne offre un répit de courte durée à son peuple en résistant à la Corée du Sud (0-0), en match de qualifs pour le Mondial.

La Colombie prend sa revanche sur l’Argentine, le Brésil tombe aussi