Qualifications au Mondial 2026 : le Brésil gagne enfin, l’Uruguay patine

On l’oublie, mais il y a un Mondial dans un an et demi.

Les qualifications à la Coupe du monde 2026 poursuivent leur cours en Amérique du Sud, et ce samedi, la 7e journée a été marquée par des matchs serrés, sans pluie de buts. Le Brésil – longtemps en difficultés durant cette campagne – s’est ainsi rassuré à Curitiba, en disposant de l’Équateur (1-0), grâce à une frappe lointaine de Rodrygo, déviée par la défense équatorienne. Dans le même temps, l’Uruguay perdait deux points, en concédant le nul à domicile contre le Paraguay (0-0).

La veille, l’Argentine, leader, s’offrait le Chili (3-0) au Monumental, avec notamment une réalisation de Paulo Dybala. Au troisième rang, la Colombie a également perdu des points, ne parvenant pas à battre le Pérou du côté de Lima (1-1). Luis Díaz a d’ailleurs égalisé dans les dernières minutes. Enfin, le carton de la journée est signé par la Bolivie, victorieuse du Venezuela (4-0). Sur les hauteurs de La Paz, évidemment.

Prochaine journée à suivre dans la nuit de mardi à mercredi, avec un alléchant Colombie-Argentine.

