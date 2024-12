La Roma dévore Parme

AS Rome 5-0 Parme

Buts : Dybala (8e, SP et 51e), Saelemaekers (13e), Paredes (54e, SP) et Dovbyk (83e) pour la Roma

Piccolo mano.

Larguée en championnat, la Roma s’est requinquée comme elle a pu contre Parme à l’Olimpico (5-0). En ce dimanche d’avant-Noël, les supporters romains se sont ainsi montrés matinaux malgré le ciel gris. L’ensoleillement est finalement venu de Paulo Dybala, fauché dans la surface dès l’entame et à l’aise pour transformer son penalty (1-0, 8e), suivi d’Alexis Saelemaekers pour le break d’une sublime volée en angle fermé (2-0, 13e).

Enfin une grosse performance pour Dybala

La Joya s’est même offert un doublé plutôt moche après la pause, en poussant au fond la frappe de Saelemaekers déviée par Artem Dovbyk (3-0, 51e). Puis, Leandro Paredes a inscrit un nouveau penalty (également obtenu par Alexis Saelemaekers, 4-0, 54e). Dovbyk, trouvé en retrait par Dybala et seul devant la ligne de but, a conclu la balade (5-0, 83e). À Parme, les titularisations des Français Ange-Yoan Bonny (ex-Châteauroux) et Woyo Coulibaly (ex-Le Havre) n’ont rien changé alors que la Roma remonte à la onzième place.

Courage, la Ligue des champions n’est qu’à quinze points.