Milan vainc Vérone mais pas ses doutes, Leão sort sur blessure

But : Reijnders (56e) pour les Milanais.

Que c’est dur.

Milan galère, Milan a perdu Rafael Leão sur blessure au bout d’une demi-heure, mais Milan a tenu trois précieux points sur la pelouse du Hellas Vérone. Une courte victoire (1-0) contre le 17e de Serie A et c’est peut-être l’information de la soirée. Milan reste septième, mais n’a pas convaincu du tout, et s’en est remis à Mike Maignan, notamment devant Tomáš Suslov (28e).

Heureusement pour les Rossoneri, Tijjani Reijnders a sorti son pied droit. Le meilleur milanais de la saison a mis fin à une série de 200 minutes sans marquer pour son équipe après une jolie passe de Youssouf Fofana (0-1, 56e), autre satisfaction des Milanais cette saison. Il aurait pu doubler la mise en fin de match sur une volée après un corner (86e).

4 – With today's goal against Hellas Verona, Tijjani Reijnders (4 in 15 appearances in Serie A this season) has scored his joint-most goals in a single season in the top-10 European leagues (4 also in 2021/22 campaign with AZ, but in 33 games ). Pivotal. #VeronaMilan pic.twitter.com/amg8RmOV8y

