Retraite pour Zlatan Ibrahimovic !

Des larmes sur les joues, et pas seulement sur les siennes.

Au terme de la saison de Serie A et de la victoire de Milan contre le Hellas Vérone lors de la 38e journée de championnat, Zlatan Ibrahimovic a annoncé la fin définitive de sa carrière professionnelle dans un discours émouvant au milieu du stade avec le micro en main.

Zlatan Ibrahimović:

"The time has arrived to say goodbye".

We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤

Good luck in retirement 👏 pic.twitter.com/vF0w3kCKU9

— Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023