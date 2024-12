En Coupe, l'AC Milan colle une rouste au Sassuolo... de Fabio Grosso

AC Milan 6 – 1 Sassuolo

Buts : Chukwueze (12e et 21e), Reinjders (17e), Leão (23e), Calabria (56e) et Abraham (62e) pour l’AC Milan // Mulattieri (59e) pour Sassuolo.

Revoilà Fabio Grosso.

L’AC Milan n’a fait qu’une bouchée de Sassuolo en Coupe d’Italie. 6-1, des buts à la pelle (mention spéciale au missile de Reindjers) et une deuxième défaite seulement cette saison pour Sassuolo, relégué de Serie A cet été. Fabio Grosso avait fait l’impasse, s’en est pris quatre en 23 minutes, et est tombé dans le fossé. L’AC Milan affrontera le vainqueur de Roma – Sampdoria en quarts.

⚡️ Ça vire à la correction ! L’AC Milan inscrit son 6e but contre Sassuolo Suivez le match sur L’Équipe Live Foot > https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/BgtynLswWV — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 3, 2024

Dans l’autre match de la soirée, Bologne, qui n’a marqué qu’un but cette saison en Ligue des champions, en a collé quatre à Monza (4-0). Santiago Castro a été décisif, avec un but et trois passes décisives.

