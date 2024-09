Le Genoa et la Samp veulent racheter leur stade ensemble

Faites l’amour, pas la guerre.

Le Genoa et la Sampdoria, les deux équipes rivales de Gênes, ont annoncé ce jeudi la création de la société Genova Stadium (SRL), détenue par les deux clubs et dont l’objectif sera le rachat du stade Luigi-Ferraris, où évoluent Rossoblù et Blucerchiati. Ils s’y affronteront d’ailleurs mercredi, en Coupe d’Italie : une première depuis deux ans et demi puisqu’aujourd’hui, le Genoa évolue en Serie A et la Samp à l’étage du dessous.

📝 Genoa CFC e U.C. Sampdoria annunciano ufficialmente la nascita di Genova Stadium S.r.l., composta pariteticamente dai due club. La società avrà l’obiettivo di formulare l’offerta per l’acquisto dello Stadio Luigi Ferraris e la sua successiva valorizzazione. — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 23, 2024

Les colocataires veulent devenir proprios.

