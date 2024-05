Allegri suspendu à la suite de son exclusion lors de la finale de la Coupe d’Italie

Le début des problèmes ?

Après son exclusion pour un coup de sang lors de la finale de la Coupe d’Italie, que la Juventus a remportée pour la 15e fois, où il est parti dans une colère noire dans les dernières minutes de la rencontre envers le quatrième arbitre, Massimiliano Allegri connaît sa sentence. L’entraîneur de la Vieille Dame écope d’une suspension de deux matchs, qui s’appliquera uniquement dans cette compétition.

Una sceneggiata per prendersi la scena e sottolineare che alla fine, nonostante le critiche, continua a vincere (di corto muso). Personaggi come #Allegri prima spariscono e meglio è per il calcio e la cultura dello Sport. Persino peggio di #AlBano.#CoppaItalia #JuventusAtalanta pic.twitter.com/Rxb3jiUHdG

— Angelo Forgione ✒️ (@angelo_forgione) May 15, 2024