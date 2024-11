La Roma battue en fin de match à Vérone

Verona 3-2 Roma

Buts : Tengstedt (13e), Magnani (34e) et Harroui (88e) pour les Mastini // Soulé (28e) et Dovbyk (53e) pour la Louve

Expulsion : Livramento (90e+5) pour Vérone.

Rome ne s’est pas faite en 11 journées.

L’AS Roma a du mal à avancer cette saison. En déplacement sur la pelouse du Hellas Vérone ce dimanche, les Giallorossi ont encaissé un nouveau revers (3-2). Les hommes d’Ivan Jurić avaient laissé les locaux prendre l’avantage à cause de l’immense erreur de relance de Nicola Zalewski, qui a envoyé le ballon directement sur Casper Tengstedt. Le Danois n’avait plus qu’à filer au but, battre Mile Svilar, et remercier le Romain (1-0, 13e). Fautif sur le premier but, le Polonais s’est rattrapé un quart d’heure plus tard en servant Matias Soulé en retrait, qui a égalisé de près (1-1, 28e).

Mais le retour au score n’a été que de courte durée puisque Giangiacomo Magnani a redonné l’avantage aux Gialloblu d’un coup de casque au premier poteau après un corner très rentrant (2-1, 34e). Ce n’est qu’après la pause que la Roma va de nouveau recoller au score. À la réception d’un centre fort devant le but de Zeki Çelik après un ballon perdu très haut par les locaux, Artem Dovbyk a remis les pendules à l’heure en inscrivant son troisième but de la saison en Serie A (2-2, 53e). Mais les visiteurs ont fini par craquer en toute fin de match, piégés par le contre mené par Dailon Livramento, qui a servi Abdou Harroui sur un plateau pour asséner le coup de poignard (3-2, 88e).

Avec ce nouveau revers, son quatrième en championnat, la Roma pointe à neuf points du podium.