La Roma fait le job face au Hellas

AS Roma 1-0 Hellas Verona

But : Solbakken (45e) pour les Romains

Tous les chemins mènent au podium.

Après la défaite plus tôt dans la journée de l’Atalanta sur sa pelouse face à Lecce, la Roma pouvait profiter de ce faux pas pour reprendre une place sur le podium. Et c’est chose faite avec ce succès face au Hellas 1 à 0. Une rencontre que les Giallorossi ont dominée face à une équipe du Hellas qui était décidée à poser le bus dans sa surface adverse. Une domination nette mais assez stérile, l’absence de Paulo Dybala, présent dans les travées de l’Olimpico, s’est clairement fait ressentir. Face à ce bloc bas véronais, les hommes de Mourinho vont trouver la faille quelques minutes avant la pause, sur un but de Solbakken, parfaitement servis sur une talonnade de Spinazzola (1-0, 45e). Arrivé cet hiver, l’international norvégien délivre les siens et inscrit donc son premier but sous la tunique romaine.

Après un premier acte proche du néant offensif, le Hellas est parvenu à se montrer plus entreprenant au retour des vestiaires. Si les hommes de Zaffaroni ont multiplié les séquences offensives en seconde période, ils sont tombés sur un solide bloc romain. Avec une seule frappe cadrée en 90 minutes, difficile donc pour le Hellas de rompre son adversaire du soir. Sans être étincelante, mais solide et disciplinée, la Roma s’impose donc 1-0 et enchaîne un quatrième succès consécutif à la maison en championnat. Après quatre matchs sans défaite, le Hellas voit sa série se stopper dans la capitale et reste donc dix-huitième.

On vous rassure, vous n’avez rien manqué.

AS Roma (3-4-2-1) : Patrício – Ibañez, Smalling, Mancini – Spinazzola, Bove, Cristante, Karsdorp (Çelik, 70e) – El Shaarawy (Wijnaldum, 87e), Solbakken (Zalewski, 70e) – Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

Hellas Verona (3-4-2-1) : Montipò – Dawidowicz, Hien (Coppola, 46e), Magnani – Doig (Abildgaard, 84e), Duda, Tameze, Depaoli – Lazović (Braaf, 60e), Ngonge (Kallon, 76e) – Gaich (Lasagna, 59e). Entraîneur : Marco Zaffaroni.